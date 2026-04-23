Tartıştığı grubun silahlı saldırısında öldü

DİYARBAKIR'da tartıştığı grupla yeniden karşılaşan Mazlum Şiyar Balsak, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Mazlum Şiyar Balsak, bir süre önce tartışma yaşadığı grupla sokakta tekrar karşılaştı. Taraflar arasında yeniden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Gruptakilerin tabancayla açtığı ateş sonucu Balsak, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Balsak, kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
