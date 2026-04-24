Tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İZMİR'in Buca ilçesinde tartıştığı eşi Nurcan Çubuk'u (39) tabancayla vurarak öldüren Çetin Çubuk (44), tutuklandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Nurcan Çubuk ile kocası Çetin Çubuk arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Çetin Çubuk, tabancayla eşine ateş etti. Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 çocuk annesi Çubuk'un cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Çetin Çubuk, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
