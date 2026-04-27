Tartıştığı eniştesinin çalıştığı iş yerine tabancayla ateş açan şüpheli tutuklandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde İ.B., tartıştığı eniştesi G.V.'nin çalıştığı manava tabancayla birkaç el ateş etti. Olaya ilişkin gözaltına alınan İ.B., tutuklandı.

Olay, önceki gün ilçenin Gençlik Caddesi'ndeki bir manavda meydana geldi. Manav çalışanı G.V. ile kayınbiraderi İ.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B. üzerindeki tabancayı çıkararak eniştesi G.V.'nin çalıştığı manavda rastgele birkaç el ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis kısa sürede şüpheli İ.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı