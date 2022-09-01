Tartıştığı bina görevlisini bıçakla yaraladı Güncel Haberler KAYSERİ'de Ali D. (66), oturduğu binanın görevlisi Tarık Uçar'ı (44) çıkan tartışmada bıçakla yaraladı. KAYSERİ'de Ali D. (66), oturduğu binanın görevlisi Tarık Uçar'ı (44) çıkan tartışmada bıçakla yaraladı. Uçar, hastanede tedaviye alınırken, Ali D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Huzur Sitesi'ndeki 10 katlı binanın girişinde meydana geldi. Bina görevlisi Tarık Uçar ile apartmanda yaşayan Ali D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ali D., cebinden çıkardığı bıçakla, 21 yıllık bina görevlisi Tarık Uçar'ı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.Polis, kaçan Ali D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Naim Gülveren Güncel Haberler

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