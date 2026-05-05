Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde tartıştığı arkadaşı V.Ç. (52) tarafından bıçaklanan Ali Uçan (45), hayatını kaybetti. Olaydan sonra jandarmaya teslim olan V.Ç. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Senirkent'e bağlı Ortayazı köyünde meydana geldi. V.Ç. ile birlikte alkol aldığı arkadaşı Ali Uçan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası V.Ç., Uçan'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Ali Uçan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. V.Ç.'nin ise olayın ardından Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olduğu öğrenildi. Uçan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Ortayazı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
