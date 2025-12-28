Haberler

Tartıştığı 2 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Tartıştığı 2 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BATMAN'da Ali Olgun (33), tartıştığı 2 kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

BATMAN'da Ali Olgun (33), tartıştığı 2 kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde GAP Mahallesi Şehit Fethi Sekin ve Susam sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Ali Olgun ile M.Y. ve B.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olgun, büyüyen tartışmada tabanca ile ateş edilerek vuruldu. Şüpheliler kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olgun, ilk müdahalensin ardından hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olgun'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada M.Y ve B.S suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
'Sevgilime sarkıntılık yapıyor' dedi, cam bardakla boğazını kesti

Eğlence mekanında dehşet anları! Cam bardakla boğazını kesti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı