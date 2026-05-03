Haberler

Kula’da Kardeş Bıçağı: Ağabeyini Öldüren Sanık Tutuklandı

Kula’da Kardeş Bıçağı: Ağabeyini Öldüren Sanık Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Kula ilçesinde ağabeyi Hasan Akarsu’yu bıçakla öldüren U.C.A., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hayatını kaybeden Akarsu ise gözyaşları içinde toprağa verildi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde aralarında çıkan tartışmada ağabeyi Hasan Akarsu'yu (28), bıçakla öldüren U.C.A. (25) polisteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hayatı kaybeden Akarsu ise gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Karataş mevkisinde meydana geldi. Hasan Akarsu ile kardeşi U.C.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akarsu, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Salihli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan Akarsu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, U.C.A.'yı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

Akarsu için bugün Şah Süleyman Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akarsu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Kula ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, ağabeyini öldüren U.C.A, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gözaltındaki gelini hakkında karar
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

Mayısta kara kışı yaşıyorlar! Görüntüler İstanbul'un komşu şehrinden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı

Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı
Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek

Başkan olursa 17'sini de gönderecek
Terminalden aldığı pişmaniyenin kutusunu açınca şoke oldu

Aldığı pişmaniye bin pişman etti! Kutuyu açınca şoke oldu
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü