Kula’da Kardeş Bıçağı: Ağabeyini Öldüren Sanık Tutuklandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde aralarında çıkan tartışmada ağabeyi Hasan Akarsu'yu (28), bıçakla öldüren U.C.A. (25) polisteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hayatı kaybeden Akarsu ise gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Karataş mevkisinde meydana geldi. Hasan Akarsu ile kardeşi U.C.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akarsu, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Salihli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan Akarsu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, U.C.A.'yı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

Akarsu için bugün Şah Süleyman Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akarsu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Kula ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, ağabeyini öldüren U.C.A, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı