Yeğeninin eski eşi tarafından tabancayla öldürüldü

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, yeğeninin eski eşi tarafından tabancayla vurulan Mahmut Boztaş, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli B.B. ise polisin takibi sonrası yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan tartışmada yeğeninin eski eşi tarafından tabancayla vurulan Mahmut Boztaş, hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. B.B. geçen yıl boşandığı eşinin dayısı Mahmut Boztaş ile karşılaştı. Aralarında husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada B.B., tabancayla Mahmut Boztaş'a 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Boztaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mahmut Boztaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan B.B. ise polisin takibi sonrası kent merkezindeki Erenler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

B.B.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
