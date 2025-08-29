Tartışma Sonrası Damat Olayı Peşinden Koştu, Kayınpeder Aracıyla Tarlaya Uçtu

Tartışma Sonrası Damat Olayı Peşinden Koştu, Kayınpeder Aracıyla Tarlaya Uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir kayınpeder, damadıyla tartıştıktan sonra damadına ait otomobili alarak kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Olayda kayınpeder hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da, Adnan Y.(63) tartıştığı damadı Okan B.'nin (36) otomobili ile kaçarken, direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Adnan Y., damadı Okan B.'nin evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma yaşandığı sırada iddiaya göre, Adnan Y. damadına ait 35 BTV 420 plakalı otomobili, üzerinde bırakılan anahtarıyla çalıştırıp kaçtı. Okan B. ise aracın arkasından koşarken, yaklaşık 200 metre ilerleyen Adnan Y. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan Adnan Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kayınbaba ve damadı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Manchester City'den Galatasaray yorumu: Şanslıyız

Manchester City'den Galatasaray yorumu: Şanslıyız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keşke biraz dik dursanız! Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilediler

Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.