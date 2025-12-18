Uşak'ta başına demir sopayla vurulan kişi ağır yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde tartıştığı iş arkadaşı tarafından kafasına demir sopayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kolankaya köyündeki bir fabrikada çalışan N.Ç. (35) ile N.A. (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.A, demir sopayla N.Ç'nin başına vurdu.

Aldığı darbe sonucunda N.Ç'nin fenalaşması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

N.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

N.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.