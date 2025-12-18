Uşak'ta başına demir sopayla vurulan kişi ağır yaralandı

Haberler

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir fabrikada çalışan N.Ç. ile iş arkadaşı N.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek yaralanmayla sonuçlandı. N.Ç, başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde tartıştığı iş arkadaşı tarafından kafasına demir sopayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kolankaya köyündeki bir fabrikada çalışan N.Ç. (35) ile N.A. (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.A, demir sopayla N.Ç'nin başına vurdu.

Aldığı darbe sonucunda N.Ç'nin fenalaşması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

N.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

N.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
