Tarsus Üniversitesi adına "Bilim Ormanı" oluşturuldu
Mersin'de Tarsus Üniversitesi ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle oluşturulan Bilim Ormanı'nda, akademik başarı gösteren öğretim elemanları adına fidan dikildi.
Mersin'de Tarsus Üniversitesi adına oluşturulan "Bilim Ormanı"nda fidan dikildi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile Tarsus Üniversitesi arasında ağaçlandırma çalışmalarına yönelik hazırlanan protokol kapsamında, Karabucak mevkisinde oluşturulan ormanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte, bilimsel yayınları ve projeleriyle akademik başarı elde eden öğretim elemanları adına fidan dikildi.
Programa, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen ile Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse de katıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan