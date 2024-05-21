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Tarsus'ta traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Yenice Mahallesi'nde Ali C. (29) idaresindeki 33 ATJ 856 plakalı traktör şarampole devrildi. Kazada sürücü traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Ali C'yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yenice Mahallesi'nde Ali C. (29) idaresindeki 33 ATJ 856 plakalı traktör şarampole devrildi.

Kazada sürücü traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Ali C'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Yenice Mersin Tarsus Yaşam Güncel Haberler

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