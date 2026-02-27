Haberler

Trafik Polisi Otomobili İterek Güvenli Alana Ulaştırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli bir trafik polisi, arıza yapan otomobili iterek güvenli bir alana taşıdı. Diğer sürücüler bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde görevli trafik polisi, üst geçitte arıza yaparak duran otomobili iterek güvenli alana ulaştırdı.

İlçedeki D-400 kara yolunda ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün yönetimindeki otomobil, arıza yaparak durdu. Çevrede görev yapan bir trafik polisi, yol güvenliğini sağlamak için otomobili iterek üst geçidin sonuna ulaştırdı. Trafik polisinin aracı ittiğini gören diğer sürücüler, korna çaldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
