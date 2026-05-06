Mersin'de trafik polisleri sürücülere broşür, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında polisler, sürücülere bilgilendirici broşür ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi ile İsmet Paşa Bulvarı'nda oluşturulan kontrol noktalarında araçları durdurarak sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda ikazda bulundu.

Sürücülere trafik güvenliğiyle ilgili bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıtan ekipler, araçlarda bulunan çocuklara da boyama kitabı, kalem, silgi ve balon hediye etti.

Ekipler, kurallara uyan sürücülere de teşekkür etti.