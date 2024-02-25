Tarsus'ta Tarımsal Sulama Hortumları Yangında Zarar Gördü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, boş araziye konulan tarımsal sulama hortumları, çıkan yangında zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında hortumların büyük bir kısmı zarar görürken, çevredeki ağaçlar da alevlerden etkilendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, boş araziye konulan tarımsal sulama hortumları, çıkan yangında zarar gördü.
Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi mevkisinde, boş arazide bulunan tarımsal sulama hortumları, bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın sırasında hortumların büyük bir kısmı zarar görürken, çevredeki ağaçlar da alevlerden etkilendi.