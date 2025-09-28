Haberler

Tarsus'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Tıra Çarptı: 3 Ölü, 16 Yaralı

Tarsus'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Tıra Çarptı: 3 Ölü, 16 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazada sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan M.G'nin kullandığı 07 BCY 359 plakalı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki 42 ASD 781 plakalı tırın 42 ATL 24 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 16 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'ye son veda: Sanat dünyasının vefasızlığı dikkat çekti

Güllü'ye büyük vefasızlık! Sanat dünyası resmen sınıfta kaldı
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sona erdi

4 maçlık serüveni sona erdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.