Tarsus'ta Son Kullanma Tarihi Geçmiş 500 Ürün İmha Edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 500 gıda ve temizlik ürünü imha edildi. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlerin halkın sağlığı için önemine vurgu yaptı.

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekiplerinin iş yerlerine yönelik denetiminde 500 gıda ve temizlik ürününün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

Ürünler incelemenin ardından imha edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Halkımızın güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz." ifadesini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
