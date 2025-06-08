Tarsus'ta Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Hasan Polat ve kardeşi Yalçın Polat hayatını kaybetti. Olayda toplamda 4 kişi yaralandı. Jandarma, cinayet şüphelilerini yakalamak için soruşturma başlattı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Hasan Polat (48) ve kardeşi Yalçın Polat (42) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların tabancalarla ateş açtığı kavgada Hasan Polat, kardeşi Yalçın Polat, Şehmus D. ve Hüseyin P., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin ve Yalçın Polat kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağrı yaralı Hüseyin P., Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Şehmus D. ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'daki yangın faciasına ilişkin soruşturmada karar verildi
Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar

Gazze'ye yardım götüren gemi için İsrail'den yeni hamle
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video

Definecilerle ilgili şehir efsanesini bitiren görüntü
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.