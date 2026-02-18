Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi zarar gördü
Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinde hasar oluştu. Onarım çalışmaları başlatılacak.
İlçede sabah saatlerinde sağanakla başlayan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle Çevreli Mahallesi'ndeki caminin minaresi hasar gördü.
Camide onarım çalışması başlatılacağı öğrenildi.
