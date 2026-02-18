Haberler

Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi zarar gördü

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinde hasar oluştu. Onarım çalışmaları başlatılacak.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinde hasar oluştu.

İlçede sabah saatlerinde sağanakla başlayan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Çevreli Mahallesi'ndeki caminin minaresi hasar gördü.

Camide onarım çalışması başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA " / " + Ahmet Can Erdogan -
