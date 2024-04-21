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Tarsus'ta Panelvanın Elektrik Direğine Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde panelvanın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, araçta bulunan Şaziye Tok ve Özcan Kalkan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şebnem Ay, Gökhan Tok ve Pınar Göçer ise sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde panelvanın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 BSS 20 plakalı panelvan, Kulak Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Şaziye Tok ve Özcan Kalkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Şebnem Ay, Gökhan Tok ve Pınar Göçer ise sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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