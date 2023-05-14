Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Güncel Haberler
Mersin'in Tarsus ilçesinde Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oy sayımı sırasında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, şahıslar hastaneye kaldırıldı.
İlçeye balı Gazipaşa Mahallesi Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oyların kullanılmasının ardından saat 17.00'de sayıma geçildi. Sayım sırasında çıkan iki farklı parti görevlileri arasında çıkan tartışma okulun bahçesinde kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel