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Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Güncel Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oy sayımı sırasında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, şahıslar hastaneye kaldırıldı.

İlçeye balı Gazipaşa Mahallesi Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oyların kullanılmasının ardından saat 17.00'de sayıma geçildi. Sayım sırasında çıkan iki farklı parti görevlileri arasında çıkan tartışma okulun bahçesinde kavgaya dönüştü.

Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Gazipaşa Tarsus 3. Sayfa Güncel Haberler

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