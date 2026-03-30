Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Selim Arıkuşu, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.
Selim Arıkuşu'nun (47) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki yolda devrildi.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arıkuşu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz