Tarsus'ta Motorsiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü M.B. (74), ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

S.T. (49) idaresindeki 33 E 5151 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi'nde M.B. (74) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü M.B. tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

