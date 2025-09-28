Tarsus'ta Minibüs Kazası: Sürücü Tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir minibüsün TIR'a çarpması sonucu 3 tarım işçisinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı kazada minibüs sürücüsü M.G., tedavisinin ardından tutuklandı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 tarım işçisinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı kazada TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü M.G., tedavisinin ardından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel