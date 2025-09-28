Haberler

Tarsus'ta Minibüs Kazası: Sürücü Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir minibüsün TIR'a çarpması sonucu 3 tarım işçisinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı kazada minibüs sürücüsü M.G., tedavisinin ardından tutuklandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 tarım işçisinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı kazada TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü M.G., tedavisinin ardından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husumetlilerin silahlı kavgasını duyanlar bu kes acil serviste birbirine girdi

Silahlı kavgayı duyan koştu! Bu defa acilde birbirlerine girdiler
Virgil van Dijk'tan Galatasaray maçı için açıklama

Van Dijk'tan Galatasaray maçı için açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.