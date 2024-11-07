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Tarsus'ta Mezarda Tarihi Eserler Bulundu

Tarsus'ta Mezarda Tarihi Eserler Bulundu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Nuri Kavas'ın defni sırasında, mezar kazılırken tarihi eser niteliği taşıyan kırık seramik küp parçaları ve 500'ün üzerinde sikke bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybeden Nuri Kavas (26) için mezar kazılırken, tarihi eser niteliği taşıyan kırık seramik küp parçaları ve 500'ün üzerinde sikke bulundu.

İlçeye bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Nuri Kavas'ın defni için mahalle mezarlığında kazı yapıldı. Defin işlemi sırasında mahalleli toprakta kırık seramik küp ve içerisinde çok sayıda sikke buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevreyi güvenlik çemberine aldı. Jandarma durumu Müze Müdürlüğüne haber verdi. Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma gözetiminde yapılan çalışmada mezar yerinde 500'ün üzerinde sikke bulundu. Seramik küp parçaları ve sikkeler muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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