Tarsus'ta Kur'an kurslarına destek amacıyla kermes düzenlendi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kur'an kurslarına destek amacıyla düzenlenen kermes, tarihi Tarsus Ulu Camisi'nde açıldı. İlçe Kaymakamı ve protokol üyelerinin katıldığı etkinlik mehteran gösterisi ile başladı ve 10 gün sürecek.
Tarsus Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesince tarihi Tarsus Ulu Camisi'nde düzenlenen kermese İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.
Kermes, mehteran gösterisi ve İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın duasıyla açıldı.
Kermesin 10 gün açık kalacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz