Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmalarına devam ediliyor

Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmalarına devam ediliyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki Kerem Batu Kaplan'ın bulunması için 219 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma çalışmaları dron ve dalgıç desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Çağlayan Mahallesi'nde 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Kerem Batu Kaplan'ın (18) bulunması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Jandarma komando, itfaiye, Polis Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi ile AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden oluşan 219 kişiyle çalışma yapılıyor.

Bölgede dron destekli geniş çaplı aramaların yanı sıra dalgıçlar su altındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Atilla Toros da bölgeye gelerek, çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
