Haberler

Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genç 6 gündür aranıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra kaybolan Kerem Batu Kaplan için başlatılan arama çalışmaları 6. günde sürüyor. Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, su altındaki ve üzerindeki araştırmalarına dronlarla destek vererek, gencin bulunması için tüm imkanları seferber ediyor.

Çağlayan Mahallesi'nde 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kerem Batu Kaplan'ın (18) bulunması için jandarma komando, itfaiye, Polis Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Şelalenin aktığı Berdan Nehri'ni botlarla inceleyen ekiplere, su altında araştırma yapan dalgıçlar destek veriyor.

Dron destekli çalışmada, kara ekipleri de nehir kıyısında araştırma yapıyor.

Vali Atilla Toros, çalışmaların yürütüldüğü 82 Evler Mahallesi mevkisinde incelemelerde bulundu.

Arama çalışmalarını takip eden Toros, kaybolan gencin ailesiyle de görüştü.

Vali Toros, gazetecilere, Kaplan'ın bulunması için bütün imkanların seferber edildiğini söyledi.

Kaplan'ın kaybolduğu yer ile denize uzanan bölge arasında 47 kilometre olduğu bilgisini paylaşan Toros, "Buradaki çalışmaları bütün birimlerimiz 4 Nisan'dan itibaren koordineli çeşitli yürütüyor. AFAD koordinasyonunda 107 personel, 19 araç, 6 dron ve 3 sonar cihazıyla bu arama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Arzumuz evladımızı bir an önce bulmak"

Vali Toros, 47 kilometrelik alanda havadan, karadan, su üstünden ve altından arama yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Karadan zaman zaman sazlıklar ve çalılıkların yoğun olduğu yerler var, buralarda problemler yaşıyoruz. Kara personelimizin dolaşmasıyla ilgili problemler olduğunda su üstünden ve altından ilgili personelimiz, sonar cihazını ve botları kullanarak arama faaliyeti gerçekleştiriyor. Bu konuda arkadaşlarımızın ciddi bir gayreti var. AFAD'ımızın koordinasyonunda bütün birimlerimiz yoğun bir çaba sarf ediyor. Hiçbir detayı, ayrıntıyı gözden kaçırmadan, hiçbir noktayı atlamadan değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızın zaman zaman farklı gözlerle, farklı mecralara bakabilmesi için ekiplerin yerlerini değiştiriyoruz. Umudumuz, arzumuz, isteğimiz evladımızı bir an önce bulmak ve bu konuyla alakalı çalışmaları da sağlıklı şekilde tamamlamak."

Vali Toros'a incelemelerinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk ve İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek de eşlik etti.

Kaybolan gencin babası Osman Kaplan da yetkililere teşekkür ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. Ellerinden geleni yapıyorlar. Ben de nehrin kenarında gezerek acaba 'Başkalarının gözünden kaçar benim gözüme mi takılır' diye bakıyorum. İnşallah bulunur. Allah'tan umut kesilmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri

Uzak Şehir'in Alya'sı da gözaltı listesinde! İşte ilk açıklaması
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam

Küçük kızından duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı
Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu hayatını kaybetti
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım

Gözaltı kararı olan Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek