Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genç 6 gündür aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan gencin bulunması için başlatılan çalışmalar 6'ncı günde sürüyor.

Çağlayan Mahallesi'nde 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kerem Batu Kaplan'ın (18) bulunması için jandarma komando, itfaiye, Polis Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Şelalenin aktığı Berdan Nehri'ni botlarla inceleyen ekiplere, su altında araştırma yapan dalgıçlar destek veriyor.

Dron destekli çalışmada, kara ekipleri de nehir kıyısında araştırma yapıyor.

Vali Atilla Toros, çalışmaların yürütüldüğü 82 Evler Mahallesi mevkisinde incelemelerde bulundu.

Arama çalışmalarını takip eden Toros, kaybolan gencin ailesiyle de görüştü.

Vali Toros, gazetecilere, Kaplan'ın bulunması için bütün imkanların seferber edildiğini söyledi.

Kaplan'ın kaybolduğu yer ile denize uzanan bölge arasında 47 kilometre olduğu bilgisini paylaşan Toros, "Buradaki çalışmaları bütün birimlerimiz 4 Nisan'dan itibaren koordineli çeşitli yürütüyor. AFAD koordinasyonunda 107 personel, 19 araç, 6 dron ve 3 sonar cihazıyla bu arama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Arzumuz evladımızı bir an önce bulmak"

Vali Toros, 47 kilometrelik alanda havadan, karadan, su üstünden ve altından arama yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Karadan zaman zaman sazlıklar ve çalılıkların yoğun olduğu yerler var, buralarda problemler yaşıyoruz. Kara personelimizin dolaşmasıyla ilgili problemler olduğunda su üstünden ve altından ilgili personelimiz, sonar cihazını ve botları kullanarak arama faaliyeti gerçekleştiriyor. Bu konuda arkadaşlarımızın ciddi bir gayreti var. AFAD'ımızın koordinasyonunda bütün birimlerimiz yoğun bir çaba sarf ediyor. Hiçbir detayı, ayrıntıyı gözden kaçırmadan, hiçbir noktayı atlamadan değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızın zaman zaman farklı gözlerle, farklı mecralara bakabilmesi için ekiplerin yerlerini değiştiriyoruz. Umudumuz, arzumuz, isteğimiz evladımızı bir an önce bulmak ve bu konuyla alakalı çalışmaları da sağlıklı şekilde tamamlamak."

Vali Toros'a incelemelerinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk ve İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek de eşlik etti.

Kaybolan gencin babası Osman Kaplan da yetkililere teşekkür ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. Ellerinden geleni yapıyorlar. Ben de nehrin kenarında gezerek acaba 'Başkalarının gözünden kaçar benim gözüme mi takılır' diye bakıyorum. İnşallah bulunur. Allah'tan umut kesilmez." ifadelerini kullandı.