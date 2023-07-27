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Tarsus'ta kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde caddede iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde caddede iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İlçenin Şehit Mustafa Mahallesi Muaffak Uygur Caddesi'ndeki bir kafede dün gece iki grup arasında çıkan tartışma, tekmeli- yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki ev sahipleri polise haber verdi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınan kavgada iki grubun zaman zaman dinlendikleri, ardından kavgaya devam ettikleri görüldü. Polisin geldiğini gören grup kaçarak gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Tarsus Uygur kavga Güncel Haberler

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