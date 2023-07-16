Tarsus'ta Kamyonet Viyadükten Devrildi: 3 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonetin viyadükten devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

B.A.idaresindeki 63 EV 445 plakalı sebze yüklü kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki Berdan Viyadüğünde bariyerleri aşarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü B.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.K. ve R.E.Ö. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.