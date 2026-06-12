Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde TAG Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.D. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karakütük mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beton blok yüklü tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü E.D. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan