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Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın dinlenme tesisinde önce bariyere ardından park halindeki tıra çarpması sonucu 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Muhammet Emir Yılmaz'ın (17) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde önce bariyere ardından da park halindeki tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, araçtaki yaralılar İbrahim Ü. (18), Ahmet B. (18), Ramazan K. (17) ve Eyüp Y'yi (17) Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan
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