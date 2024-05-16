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Tarsus'ta fayans yüklü tırda yangın çıktı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, yangın çıkan fayans yüklü tırda hasar oluştu. Adana-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yangın çıkan fayans yüklü tırda hasar oluştu.

Adana- Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, Kasım Gündüz'ün idaresindeki 08 K 6403 plakalı tırın lastikleri alev aldı.

İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Pozantı Mersin Tarsus Adana Trafik Yaşam Güncel Haberler

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