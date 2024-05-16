Tarsus'ta fayans yüklü tırda yangın çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yangın çıkan fayans yüklü tırda hasar oluştu. Adana-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yangın çıkan fayans yüklü tırda hasar oluştu.
Adana- Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, Kasım Gündüz'ün idaresindeki 08 K 6403 plakalı tırın lastikleri alev aldı.
İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.