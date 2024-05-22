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Tarsus'ta Dünya Süt Günü kutlamaları kapsamında Buzağı Güzellik Yarışması düzenlendi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Süt Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen Buzağı Güzellik Yarışması'nda dereceye giren buzağı sahiplerine hediyeler verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Dünya Süt Günü dolayısıyla "Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Tarsus Süt Üreticileri Birliğince düzenlenen ve 8 buzağının yarıştığı etkinlik, Hacıhamzalı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, her türlü koşulda üretime devam eden üreticileri kutlayarak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından yapılan yarışmada, Adem Tok'a ait buzağı birinci, Mehmet Yıldırım'a ait buzağı ikinci ve Halil Şimşek'e ait buzağı üçüncü oldu.

Dereceye giren hayvan sahiplerine çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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