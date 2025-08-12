Tarsus'ta Boğulma İhıtilafı: Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj Gölü'nde yüzerken çırpınmaya başlayan Serdar Şirin (8) boğuldu, kendisini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi yaşayan ağabeyi Mevlüt Can Şirin (10) ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Mevlüt Can Şirin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, gündüz saatlerinde Berdan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Ailesiyle göl kıyısına gelen Serdar Şirin, suya girdi. Gölde kardeşi Serdar'ın çırpındığını gören Mevlüt Can Şirin, suya atladı. Gölde iki çocuğun suya batıp çıkarak çırpındığı görenler vatandaşlar, Şirin kardeşleri gölden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla 2 kardeş, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serdar Şirin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bilinci kapalı olan ağabey Mevlüt Can Şirin'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.