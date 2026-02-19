Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü iftar programı düzenledi
Mersin'in Tarsus ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve vatandaşlar akşam ezanının okunmasının ardından iftarını yaptı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla iftar programı gerçekleştirildi.
Tarsus Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar iftarını yaptı.
