Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Mersin'de Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Otoyolun Yeniköy mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 01 BAB 708 plakalı tır, 38 DY 460 plakalı tır ve 79 ABY 724 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki Kürşat Resul Şahin'in hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, araçlardaki 5 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat