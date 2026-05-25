Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
B.M. (31) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda A.A'nın (41) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Ağır yaralanan A.A. kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz