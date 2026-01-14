Haberler

Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Anteplioğlu AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında birçok kategoriye ait fotoğrafları inceledi ve kendi tercihlerini yaptı.

Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Anteplioğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı karesini seçen Anteplioğlu, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" başlıklı karesini oyladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Anteplioğlu, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafını tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
