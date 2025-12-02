Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Atanan Ali Kaplan Göreve Başladı
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Kaplan, uzun yıllar İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra mesaisine başladı. Kaplan, Tarsus halkının huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel