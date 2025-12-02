Haberler

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Atanan Ali Kaplan Göreve Başladı

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Kaplan, uzun yıllar İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra mesaisine başladı. Kaplan, Tarsus halkının huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Kaplan, görevine başladı.

Kentte uzun yıllar İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra ilçeye atanan Kaplan, mesaisine başladı.

Kaplan, Tarsus halkının huzur ve güvenliği için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
Haberler.com
