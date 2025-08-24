Tarsus Devlet Hastanesi'nde Yangın Çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki hastanenin bodrum katında akü odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay yerine gelen Tarsus Kaymakamı, durum hakkında bilgi aldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hastanenin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
82 Evler Mahallesi'ndeki Tarsus Devlet Hastanesi'nin bodrum katında bulunan akü odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Hastaneye giden Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, ekiplerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel