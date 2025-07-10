Tarsus Devlet Hastanesi İlk Altı Ayda 1 Milyondan Fazla Hastaya Hizmet Verdi
Tarsus Devlet Hastanesi, 2023 yılının ocak-haziran döneminde toplamda 1 milyon 48 bin 892 kişiye sağlık hizmeti sundu. Poliklinik hizmetleri 604 bin 317, acil sağlık hizmetleri ise 444 bin 575 oldu. Ayrıca, hastanede 22 bin 301 ameliyat gerçekleştirildi ve 1087 bebek dünyaya geldi.
Tarsus Devlet Hastanesi'nde ocak-haziran döneminde 604 bin 317 poliklinik ve 444 bin 575 acil sağlık hizmeti verildi.
Tarsus ilçesindeki hastaneden yılın ilk 6 ayında 1 milyon 48 bin 892 kişi yararlandı.
Söz konusu dönemde hastanede 604 bin 317 poliklinik ve 444 bin 575 acil sağlık hizmeti verildi, 22 bin 301 ameliyat yapıldı, 1087 bebek dünyaya geldi.
Hastanenin genel doluluk oranı yüzde 60, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 78 olarak gerçekleşti.???????
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel