Tarsus Belediyesi Berdan Parkı'ndaki Kır Düğün Salonu'nu Ücretsiz Açtı

Tarsus Belediyesi, Berdan Parkı'ndaki Kır Düğün Salonu'nu ücretsiz olarak hizmete açtı ve sadece 3 bin TL gider talep ediyor. Başkan Yardımcısı Osman Polat, belediyenin eğiten ve üreten kent anlayışı ile eski binaların yenilenip işlev kazanmasının önemine vurgu yaptı.

Tarsus Belediyesi, 82 Evler Mahallesi'nde bulunan Berdan Parkı'ndaki Kır Düğün Salonu'nu hizmete açtı.

Tarsus Belediyesi, düğün salonunu Tarsuslular için ücretsiz olarak açarken giderler için sadece 3 bin TL ücret talep ediyor.

Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Polat, "Hizmet yaparken her daim olmayanı, eksik olanı yapma ve başarması ile kendini kanıtlayan belediyemiz, bugün yine bir ilki yaparak Kır Düğün Salonu'nu, benzer örneklerinin en ekonomik ve kullanışlı olanını halkın hizmetine sunacaktır. Eğiten, üreten kent anlayışı ile sürdürmüş olduğumuz belediyecilik anlayışımızda, eski binaların yenilenip ve işlev kazanması bizim çok kıymetli" dedi.

Düğün salonunun tüm Tarsus'a hayırlı olmasını dileyen Başkan Yardımcısı Polat, "Hayat kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimizin ödeyeceği nikah salon ücretlerinden feragat eden belediyemiz, yine onların mutluluklarına katkı sunmak için hizmete açtığı düğün salonlarından da çok düşük ücretler talep ederek kamu görevini sürdürmektedir" diye konuştu.