Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım çalışmalar nedeniyle kontrollü sağlanıyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde 6. Sanayi-Fahrettin Altay kavşak kollarındaki yapım çalışmaları sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerinde (Karahamzalı mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerinde (Kemikli rampası) yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-Amasya il sınırı-Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde kablo altyapısı, Ardahan-Şavşat yolunun 16-22, Diyarbakır-Siverek yolunun 21-23 ve Kurtköy-Şile yolunun 33-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA