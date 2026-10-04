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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım çalışmalar nedeniyle kontrollü sağlanıyor

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda trafik kontrollü akarken, bazı yollarda şerit kapatmaları uygulanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde 6. Sanayi-Fahrettin Altay kavşak kollarındaki yapım çalışmaları sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerinde (Karahamzalı mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerinde (Kemikli rampası) yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-Amasya il sınırı-Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde kablo altyapısı, Ardahan-Şavşat yolunun 16-22, Diyarbakır-Siverek yolunun 21-23 ve Kurtköy-Şile yolunun 33-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA
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