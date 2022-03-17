TARRAGONA - İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu - Haberler

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TARRAGONA - İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu

AA - Adria Puig - Güncel
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İspanya Hükümeti, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Tarragona kentinde bulunan ve Rus oligarklardan birine ait olduğu belirtilen bir yata daha el koyduğunu açıkladı.

İspanya Hükümeti, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Tarragona kentinde bulunan ve Rus oligarklardan birine ait olduğu belirtilen bir yata daha el koyduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayman Adaları bayraklı olan "Crescent" adlı 135 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki yatın, 2 Kasım 2021'de Tarragona'ya geldiği ve 4 Mart'ta Deniz Kaptanlığına ayrılacağını bildirmesine rağmen halen limanda bulunduğu bildirildi.

TARRAGONA - İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu

TARRAGONA - İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu

TARRAGONA - İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu

AA / Adria Puig - Güncel

Tarragona, İspanya, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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