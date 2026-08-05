Kula'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Kula ilçesinde, Selendi'den Kula yönüne giden Hasan Köroğlu (64), direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve tarlaya savruldu. Kazada hayatını kaybeden sürücü hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
MANİSA'nın Kula ilçesinde, karşı şeride geçip, yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Hasan Köroğlu (64) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Selendi- Kula kara yolu Kınık Rampası mevkiinde meydana geldi. Hasan Köroğlu, Selendi'den Kula yönüne giderken kullandığı 45 ATK 454 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini Kınık Rampası'nı geçtikten sonra kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı seride geçerek, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kula'da perdecilik yapan Hasan Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.