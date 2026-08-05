Kula'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: Sürücü Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Kula ilçesinde, karşı şeride geçip, yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Hasan Köroğlu (64) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Selendi- Kula kara yolu Kınık Rampası mevkiinde meydana geldi. Hasan Köroğlu, Selendi'den Kula yönüne giderken kullandığı 45 ATK 454 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini Kınık Rampası'nı geçtikten sonra kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı seride geçerek, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kula'da perdecilik yapan Hasan Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı