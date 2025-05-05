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Tarladan Dönerken Traktör Devrildi: Genç Hayatını Kaybetti

Tarladan Dönerken Traktör Devrildi: Genç Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarladan evine dönen Dindar Polat'ın kullandığı traktör devrildi. Ağır yaralanan Polat, hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, tarladan evine dönerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Dindar Polat (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıkarkutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarladan dönen Dindar Polat, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, Polat aracın altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Dindar Polat'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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