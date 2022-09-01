Tarladaki sulama gün batımı ile birleşti

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sulama yapılan tarlada çekilen gün batımı görenleri mest etti.

Sivas'ın Şarkışla İlçesi'ne bağlı Kaymak Köyünde çekilen görüntüler adeta görsel şölen sundu. Köyde yaşayan Hüseyin Kılıç ve Erdem Cırık, tarafından çekilen amatör görüntülerde, sulanan patates tarlası gün batımı ile birleşince seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı. Görüntüleri çekebilmek için yaklaşık bir hafta uğraş verdiklerini söyleyen Kılıç, o anları drone ile görüntülemeyi başardı.

"50'ye yakın bir çekim yaptık"

Hüseyin Kılıç, 50'ye yakın çekim yaptıklarını söyleyerek, " Arkadaşım Erdem Cırık ile birlikte çevremizin tanıtımını yapmak, Sivas'ta ki güzellikleri insanlara duyurmak için böyle bir çalışma yaptık. Biz bu çekimleri yaparken 1 hafta uğraştık. Çünkü önce güneşin açısını yakalamaya çalışıyorsun. Ardından sulamadaki hareketliklere bakıyorsun. İkisini bir araya getirmek için sabah erkenden kalkıyorsun, güneş doğarken bir çekim, öğlen bir çekim, güneş batarken farklı bir çekim bu çekimleri bir araya getirerek değişik renkleri yakalamaya çalıştık. 50'ye yakın bir çekim yaptık. İçinden güzel olanları sizinle paylaşmak istedim" dedi.