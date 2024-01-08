Tarla Sınırı Anlaşmazlığı Nedeniyle Çıkan Kavgada Bir Kişi Öldü, Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla bir kişiyi öldürüp, eşini yaralayan şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla bir kişiyi öldürüp, eşini yaralayan şüpheli tutuklandı.
Germiyan Mahallesi'nde aralarında tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Şadan K. ile Bilen Dolma ve eşi Emine Dolma arasında kavga çıktı.
Şadan K'nin yanındaki tabancayla ateş etmesi sonucu Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybetti. Elinden yaralanan Emine Dolma ise hastaneye kaldırıldı.
Eski mahalle muhtarı olduğu öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Şadan K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.