Tarımda Girişimcilik Çalıştayı Tekirdağ'da Gerçekleştirildi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tarımda genç girişimcileri desteklemek amacıyla bir çalıştay düzenledi. Uzmanların sunumlarıyla zenginleştirilen etkinlikte katılımcılara sertifika verildi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Bitki Koruma Topluluğunca "Tarımda Girişimcilik Çalıştayı" gerçekleştirildi.
Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen çalıştayda Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Cem Özkan, "Tarımda Girişimcilik" konulu sunum yaptı.
Programın ikinci oturumunda, Kırıkkale Üniversitesinden Öğr. Üyesi Şahin Tatlı, "Akıllı Böcek, Akıllı Çiftçi" girişimini ve devamında NKÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, "Doğal Böcek İlacı" girişimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Tarımda yenilikçi fikirleri destekleyerek genç girişimcilerin sektöre kazandırılmasını amaçlayan çalıştay sonunda katılımcılara belge verildi.